أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون يؤدون القسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية سويسرا الأمير منصور بن ناصر، والسفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير فيصل بن فرحان، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي باهيثم، والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله السبيعي، والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي عبدالسلام، والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد الخالد، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز المطر، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف الفهادي، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، قائلين (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.