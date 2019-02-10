السعودية | "أصالة" تحيي حفلة غنائية في ملعب جامعة الأميرة نورة

شكرا لقرائتكم "أصالة" تحيي حفلة غنائية في ملعب جامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحيي النجمة الغنائية "أصالة" مساء غد الاثنين، ليلة فنية على مسرح ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ضمن فعاليات مهرجان أرض العجائب.

وغرد حساب "أرض العجائب" في تويتر بما يلي: "أصالة نصري نجمة الليلة الرابعة في الحفل الغنائي لمهرجان أرض العجائب (وندرلاند) في العاصمة الرياض يوم الاثنين المقبل 11 فبراير".

ويعتبر "أرض العجائب" مهرجان سنوي ترفيهي، يجمع كافة أفراد الأسرة والمجتمع ضمن أجواء احتفالية مميزة، ويشمل مجموعة من العروض العالمية والفنون والمناطق الترفيهية الحركية والمطاعم وأركان التسوق المختلفة، ويستمر حتى ١٦ من فبراير.

وتستقبل فعالية أرض العجائب يومياً الآلاف من الحضور من السادسة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً، حيث يقام 12 عرضاً عالمياً بشكل يومي، وتقدمها فرق من جنيف وبريطانيا ولبنان، ويشارك في الفعالية 7 من أشهر فناني الخليج والدول العربية، إضافة إلى العديد من المفاجآت لزوّار الفعالية.