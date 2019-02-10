دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper للمرة الأولى.. وفد سعودي يشارك في سوق الفيلم الأوروبي بألمانيا

وصل وفد يضم 13 من صانعي الأفلام السعوديين إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في ثمانية أفلام قصيرة بـ«سوق الفيلم الأوروبي»، وهو أحد أهم فاعليات مهرجان برلين السينمائي.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من فوز المخرج السعودي رائد السماري بجائزة لجنة التحكيم للفيلم القصير في مهرجان «صندانس» الدولي عن فيلم «الدنيا حفلة»، وهو المشاركة السعودية الأولى في المهرجان.

وذكر موقع «هوليوود ريبورتر»، مساء السبت، أن حضور الوفد السعودي إلى برلين علامة هامة على استعداد المملكة جدِّيًّا للترويج لصناعة السينما الوليدة بها.

ويراقب صناع السينما والأفلام العالميون عن كثب التطورات في الصناعة السعودية، حديثة العهد، والتي توفر وصولًا إلى سوق جديد لشبّاك التذاكر بقيمة مبدئية تقدر بمليار دولار.

وأعلنت سلسة سينمات «فوكس»، وهي السلسلة الأضخم في الشرق الأوسط، عن مشروع لإنشاء 110 قاعات سينما في السعودية بحلول نهاية 2019، خصوصًا وأن مجمع قاعاتها في العاصمة الرياض يتمتع بنسبة إشغال وصلت 95% منذ الافتتاح في شهر أبريل الماضي.

وقال مؤسس مركز السينما العربية، علاء قرقوطي: «هناك نشاط واضح في المملكة السعودية، لكن ربما لا يتمتع بالخبرة الكافية في الوقت الراهن»، مشيرًا إلى سيل من الأنباء بشأن تقديم المجلس السعودي للأفلام حزمة من المبادرات تهدف إلى جذب الإنتاج الأجنبي للأفلام وأقطاب الصناعة العالمية.

ويقول علاء قرقوطي: «هناك سوق كبير مفتوح بقيمة مليار دولار، وهناك مقترح بوضع شاشات للعرض في خيام؛ خوفًا من أن لا تلبي قاعات العرض للطلب المحلي».

و«سوق الفيلم الأوروبي» أحد أهم التجمعات الدولية في صناعة السينما، ويشارك فيه ما يقرب من 543 عارضًا و9230 محترفًا من 110 دول، منهم بائعو ومشترو الأفلام ومنتجون وموزعون وممولون وممثلو التليفزيون العالمي ووسائل الترفيه ووسائل الإعلام الجديدة؛ للحصول على أحدث الإنتاجات ومتابعة أحدث التطورات في المشهد السينمائي العالمي، والتفاوض على حقوق الفيلم وعمل أو تعزيز شبكة العلاقات بالصناعة.