، بالصور.. "سكني الظهران 2019" يستقبل 3000 مستفيد في أيامه الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف تسهيل الحصول على قروض عقارية وتيسير رحلة تملك السكن

شكل معرض "سكني إكسبو الظهران 2019" منذ افتتاحه الخميس الماضي بوابة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وجذب المعرض زواره من المنطقة الشرقية الراغبين في الحصول على القروض العقارية، والذين توافدوا على المعرض من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ليتجاوز عدد الزوار المعرض الـ 3000 زائر ومستفيد في أولى أيامه.

ووفقًا لصندوق التنمية العقارية، فقد شهدت الوحدات الجاهزة النسبة الأعلى من الإقبال للتعرف على تفاصيلها والنماذج المتوفرة، وتقنيات البناء المستخدمة فيها، كما شهدت خدمة "المستشار العقاري" إقبالاً متزايداً عليها من مستفيدي الصندوق والوزارة للحصول على توصيات "المستشار العقاري" التي تشمل قائمة من الحلول والخدمات التمويلية المتاحة لدى الممولين والمطورين العقاريين، والتي تلائم حالة المستفيد الائتمانية.

ويهدف "سكني إكسبو الظهران 2019" إلى تسهيل حصول "مستفيدي برنامج سكني" على قروضهم العقارية وتيسير رحلة تملكهم "لمسكنهم الأول" من خلال توفير مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد، الأمر الذي يسهم في تذليل جميع العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وتبدأ رحلة المستفيد في المعرض بالمستشار العقاري حيث يلتقي المستفيد بالمستشارين العقاريين لتقديم توصياتهم بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية، لينتقل بعدها إلى القسم الأول الذي يقدم لزوار المعرض نماذج مختلفة للوحدات الجاهزة وفلل الوزارة، يليه قسم البناء الذاتي الذي يتعرف المستفيدون من خلاله على أحدث تقنيات البناء والطرق المثلى للاستفادة منها، وفي القسم الرابع يمر المستفيد على عدد من أجنحة المطورين العقاريين يستعرض معهم تصاميم الوحدات السكنية تحت الإنشاء ونماذجها المختلفة.

ويختم المستفيد جولته على المعرض بزيارة 16 جهة تمويلية ما بين البنوك وشركات التمويل العقارية المختلفة.