، "الملك عبدالله للغة العربية" ينظم محاضرة علمية مع جامعتي المؤسس والقصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان "السياسة اللغوية: مفاهيم ومسارات"

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية محاضرة علمية بعنوان (السياسة اللغوية: مفاهيم ومسارات) يستضيف فيها الأستاذ بشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في أكادير الدكتور محمد خطابي يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1440هـ بالقصيم.

يأتي هذا ضمن برامج المركز في محاضراته الدولية؛ بالتعاون مع كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم ومركز التميز البحثي في جامعة الملك عبدالعزيز.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المركز يقدم هذه المحاضرة ضمن برنامج المحاضرات العلمية النوعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الجامعات السعودية، حيث نفذ عدداً من المحاضرات العلمية للعلماء وكبار الأساتذة والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم؛ لتقديم تجربتهم العلمية، والإفادة من رؤاهم حول مجالات تخصصاتهم الدقيقة.

وأضاف الدكتور الوشمي أنه سيصاحب المحاضرة إقامة حلقة نقاش تدريبية لطلاب الدراسات العليا بعنوان: منهجية البحث في الدراسات اللسانية والأدبية، وذلك في يوم الاثنين 13 جمادى الآخرة 1440هـ، وسيصدر عن البرنامج كتاب يتضمن نص المحاضرة، كما ينفذ المركز -في إطار تعاون المركز مع المؤسسات العلمية في الجامعات السعودية- لقاءً علميًا مع طلاب الدراسات العليا وطالباتها لضيف البرنامج بالتعاون مع مركز التميز البحثي في اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز، في صبيحة يوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1440هـ بجدة.