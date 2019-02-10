، "الحريري": الاقتصاد اللبناني بحاجة لمعالجة عاجلة كي لا ينهار ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على ضرورة الإجماع السياسي

حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، من أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى إلى طمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفاً واحداً وراء الإصلاحات، التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.

ووفقاً لـ"رويترز"، قال "الحريري"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "ليس لدينا الوقت للترف في السياسة؛ لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرّض لانهيار، إذا لم نقم بهذه العملية الجراحية بشكل سريع"، مشدداً على ضرورة الإجماع السياسي.

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار، كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقِد في باريس في أبريل الماضي.