، "الحريري": الاقتصاد اللبناني بحاجة لمعالجة عاجلة كي لا ينهار ،

- 1/2
- 2/2
حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، من أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى إلى طمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفاً واحداً وراء الإصلاحات، التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.
ووفقاً لـ"رويترز"، قال "الحريري"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "ليس لدينا الوقت للترف في السياسة؛ لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرّض لانهيار، إذا لم نقم بهذه العملية الجراحية بشكل سريع"، مشدداً على ضرورة الإجماع السياسي.
ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار، كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقِد في باريس في أبريل الماضي.
"الحريري": الاقتصاد اللبناني بحاجة لمعالجة عاجلة كي لا ينهارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، من أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى إلى طمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفاً واحداً وراء الإصلاحات، التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.
ووفقاً لـ"رويترز"، قال "الحريري"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "ليس لدينا الوقت للترف في السياسة؛ لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرّض لانهيار، إذا لم نقم بهذه العملية الجراحية بشكل سريع"، مشدداً على ضرورة الإجماع السياسي.
ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار، كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقِد في باريس في أبريل الماضي.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
04:54 PM
شدد على ضرورة الإجماع السياسي
حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، من أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى إلى طمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفاً واحداً وراء الإصلاحات، التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.
ووفقاً لـ"رويترز"، قال "الحريري"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "ليس لدينا الوقت للترف في السياسة؛ لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرّض لانهيار، إذا لم نقم بهذه العملية الجراحية بشكل سريع"، مشدداً على ضرورة الإجماع السياسي.
ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار، كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقِد في باريس في أبريل الماضي.
، "الحريري": الاقتصاد اللبناني بحاجة لمعالجة عاجلة كي لا ينهار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الحريري": الاقتصاد اللبناني بحاجة لمعالجة عاجلة كي لا ينهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.