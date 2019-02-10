، الحبسي وجيوفينكو وديجينك خارج قائمة الهلال في البطولة العربية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال قائمته للمباراة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال والتي سيواجه فيها الاتحاد السكندري المصري، حيث شهدت غياب الحارس العماني علي الحبسي .
فيما تم اختار المدير الفني للفريق الكرواتي زوران ماميتش للقائمة كلاً من: البيروفي أندريه كاريّو والفرنسي بافتمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالإضافة إلى الإسباني ألبرتو بوتيا، كما انضم اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو إلى قائمة الفريق في ربع نهائي البطولة فيما استبعد المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك والإيطالي سباستيان جيوفينكو.
كما اختار المدرب اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق مؤخراً هتان باهبري بالإضافة إلى لاعب الوسط نواف العابد إلى جانب رباعي "الهلال ب".
الحبسي وجيوفينكو وديجينك خارج قائمة الهلال في البطولة العربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أعلن نادي الهلال قائمته للمباراة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال والتي سيواجه فيها الاتحاد السكندري المصري، حيث شهدت غياب الحارس العماني علي الحبسي .
فيما تم اختار المدير الفني للفريق الكرواتي زوران ماميتش للقائمة كلاً من: البيروفي أندريه كاريّو والفرنسي بافتمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالإضافة إلى الإسباني ألبرتو بوتيا، كما انضم اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو إلى قائمة الفريق في ربع نهائي البطولة فيما استبعد المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك والإيطالي سباستيان جيوفينكو.
كما اختار المدرب اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق مؤخراً هتان باهبري بالإضافة إلى لاعب الوسط نواف العابد إلى جانب رباعي "الهلال ب".
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
04:21 PM
أعلن نادي الهلال قائمته للمباراة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال والتي سيواجه فيها الاتحاد السكندري المصري، حيث شهدت غياب الحارس العماني علي الحبسي .
فيما تم اختار المدير الفني للفريق الكرواتي زوران ماميتش للقائمة كلاً من: البيروفي أندريه كاريّو والفرنسي بافتمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالإضافة إلى الإسباني ألبرتو بوتيا، كما انضم اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو إلى قائمة الفريق في ربع نهائي البطولة فيما استبعد المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك والإيطالي سباستيان جيوفينكو.
كما اختار المدرب اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق مؤخراً هتان باهبري بالإضافة إلى لاعب الوسط نواف العابد إلى جانب رباعي "الهلال ب".
، الحبسي وجيوفينكو وديجينك خارج قائمة الهلال في البطولة العربية ،
المصدر : الخليج 365
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