، المعركة الحاسمة.. "قسد" تضيق الخناق على "داعش" في معقله الأخير ،

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تخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من واشنطن، اليوم الأحد، اشتباكات ضارية في شرق سوريا في إطار المعركة الحاسمة، التي تشنّها لطرد الإرهابيين من آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح الناطق العسكري باسم حملة دير الزور، أن مقاتلي "قسد" يتقدمون، مشيراً إلى اقتحام، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين منذ الصباح، فيما كان التحالف الدولي يشن قصفا جوياً ومدفعياً على مواقع "داعش".
وتمكنت "قسد" إثر هجوم بدأته في سبتمبر، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.
ولا يزال هناك نحو 600 إرهابي غالبيتهم من الأجانب محاصرين فيها.
المعركة الحاسمة.. "قسد" تضيق الخناق على "داعش" في معقله الأخيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
تخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من واشنطن، اليوم الأحد، اشتباكات ضارية في شرق سوريا في إطار المعركة الحاسمة، التي تشنّها لطرد الإرهابيين من آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح الناطق العسكري باسم حملة دير الزور، أن مقاتلي "قسد" يتقدمون، مشيراً إلى اقتحام، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين منذ الصباح، فيما كان التحالف الدولي يشن قصفا جوياً ومدفعياً على مواقع "داعش".
وتمكنت "قسد" إثر هجوم بدأته في سبتمبر، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.
ولا يزال هناك نحو 600 إرهابي غالبيتهم من الأجانب محاصرين فيها.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
04:23 PM
"التحالف الدولي" يقصف مواقع التنظيم
تخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من واشنطن، اليوم الأحد، اشتباكات ضارية في شرق سوريا في إطار المعركة الحاسمة، التي تشنّها لطرد الإرهابيين من آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح الناطق العسكري باسم حملة دير الزور، أن مقاتلي "قسد" يتقدمون، مشيراً إلى اقتحام، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين منذ الصباح، فيما كان التحالف الدولي يشن قصفا جوياً ومدفعياً على مواقع "داعش".
وتمكنت "قسد" إثر هجوم بدأته في سبتمبر، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.
ولا يزال هناك نحو 600 إرهابي غالبيتهم من الأجانب محاصرين فيها.
، المعركة الحاسمة.. "قسد" تضيق الخناق على "داعش" في معقله الأخير ،
المصدر : الخليج 365
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