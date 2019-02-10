، المعركة الحاسمة.. "قسد" تضيق الخناق على "داعش" في معقله الأخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - "التحالف الدولي" يقصف مواقع التنظيم

تخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من واشنطن، اليوم الأحد، اشتباكات ضارية في شرق سوريا في إطار المعركة الحاسمة، التي تشنّها لطرد الإرهابيين من آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح الناطق العسكري باسم حملة دير الزور، أن مقاتلي "قسد" يتقدمون، مشيراً إلى اقتحام، وفقاً لـ"فرانس برس".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين منذ الصباح، فيما كان التحالف الدولي يشن قصفا جوياً ومدفعياً على مواقع "داعش".

وتمكنت "قسد" إثر هجوم بدأته في سبتمبر، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.

ولا يزال هناك نحو 600 إرهابي غالبيتهم من الأجانب محاصرين فيها.