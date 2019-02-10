، الأردن.. الإعدام لـ"داعشيين" أدينا بهجوم الكرك ،

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أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأحد)، محاكمة اثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك، الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وحكم رئيس محكمة أمن الدولة في جلسة علنية، على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحسب مراسلة "فرانس برس" داخل قاعة المحكمة.
وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.
وأفاد مصدر قضائي أردني بأن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب، وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت الى مقتل رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".
الأردن.. الإعدام لـ"داعشيين" أدينا بهجوم الكركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأحد)، محاكمة اثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك، الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وحكم رئيس محكمة أمن الدولة في جلسة علنية، على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحسب مراسلة "فرانس برس" داخل قاعة المحكمة.
وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.
وأفاد مصدر قضائي أردني بأن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب، وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت الى مقتل رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
04:02 PM
"التمييز" ألغت حكماً سابقاً عليهما بالمؤبد
أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأحد)، محاكمة اثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك، الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وحكم رئيس محكمة أمن الدولة في جلسة علنية، على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحسب مراسلة "فرانس برس" داخل قاعة المحكمة.
وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.
وأفاد مصدر قضائي أردني بأن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب، وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت الى مقتل رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".
، الأردن.. الإعدام لـ"داعشيين" أدينا بهجوم الكرك ،
المصدر : الخليج 365
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