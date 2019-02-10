، شاهد.. طلاب بعسير يزرعون 7 آلاف بذرة سدر على ضفاف الأودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة "أنا صديق البيئة" التي أطلقها محافظ بلقرن "آل حامد"

نفّذ طلاب من ثانوية ابن سيرين بمركز طلالا (شمال منطقة عسير) اليوم مبادرة "أنا صديق البيئة"، وقاموا بزراعة 7 آلاف بذرة سدر في أطراف أودية جمح وسقام.

يأتي ذلك مشاركةً للمبادرة التي أطلقها محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، وبمتابعة من رئيس مركز طلالا عبدالخالق بن مناع، ومدير مدرسة ابن سيرين والمرشد الطلابي وفريق البيئة بالمدرسة.

من جانبهم، قدّم منسوبو المدرسة شكرهم للمواطن سعد المشيقح من منطقة القصيم الذي تبرع ببذور السدر.