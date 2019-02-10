، بعد تأهيله.. "النقل" تفتتح المرحلة الأولى من طريق عسفان بجدة ،

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أعلنت وزارة النقل عن افتتاحها للمرحلة الأولى من طريق عسفان بمحافظة جدة أمام الحركة المرورية بعد إعادة تأهيله، لخدمة سكان المحافظة وزوارها.
ويعد طريق عسفان من الطرق الحيوية بالمحافظة وشرياناً حيوياً يربط مدينة جدة بالمدينة الصناعية الشمالية وهيئة مدن وجامعة جدة، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والمخططات السكنية على جانبي الطريق (حي طيبة، مخطط مشارف).
وتم توسعة الطريق ليصبح بعرض 3 حارات مع كتف داخلي وخارجي لكل اتجاه، وتنفيذ جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار يفصلها حواجز خرسانية من الجانبين، وكذلك تم تنفيذ طريق خدمة بطول 600 متر، وسيتم طرح باقي مراحل الطريق للتنفيذ تباعاً على أن تقوم أمانة محافظة جدة باستكمال تنفيذ طرق الخدمة يمين ويسار الطريق.
ويحرص فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وبدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة على إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، وسيتم ذلك على مراحل تلي المرحلة الأولى المتضمنة تحسين ورفع مستوى طريق عسفان بطول 4 كلم، والتي تم تنفيذها من خلال أعمال مشروع المجموعة السابعة بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال.
وقد بلغ عدد العاملين في تنفيذ مشروع المجموعة السابعة بمنطقة مكة المكرمة التي يدخل من ضمنها إعادة تأهيل المرحلة الأولى لطريق عسفان ما يقارب 250 من مهندسين وفنيين ومشغلي معدات وسائقين وعمال عاديين وقد تم توفير كسارة وخالطة اسفلت ووحدة خلط خرسانة خاصة بالمشروع، حيث بلغ إجمالي المعدات الهندسية والشاحنات والسيارات ما يقارب 170 معدة.
بعد تأهيله.. "النقل" تفتتح المرحلة الأولى من طريق عسفان بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-10
أعلنت وزارة النقل عن افتتاحها للمرحلة الأولى من طريق عسفان بمحافظة جدة أمام الحركة المرورية بعد إعادة تأهيله، لخدمة سكان المحافظة وزوارها.
ويعد طريق عسفان من الطرق الحيوية بالمحافظة وشرياناً حيوياً يربط مدينة جدة بالمدينة الصناعية الشمالية وهيئة مدن وجامعة جدة، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والمخططات السكنية على جانبي الطريق (حي طيبة، مخطط مشارف).
وتم توسعة الطريق ليصبح بعرض 3 حارات مع كتف داخلي وخارجي لكل اتجاه، وتنفيذ جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار يفصلها حواجز خرسانية من الجانبين، وكذلك تم تنفيذ طريق خدمة بطول 600 متر، وسيتم طرح باقي مراحل الطريق للتنفيذ تباعاً على أن تقوم أمانة محافظة جدة باستكمال تنفيذ طرق الخدمة يمين ويسار الطريق.
ويحرص فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وبدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة على إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، وسيتم ذلك على مراحل تلي المرحلة الأولى المتضمنة تحسين ورفع مستوى طريق عسفان بطول 4 كلم، والتي تم تنفيذها من خلال أعمال مشروع المجموعة السابعة بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال.
وقد بلغ عدد العاملين في تنفيذ مشروع المجموعة السابعة بمنطقة مكة المكرمة التي يدخل من ضمنها إعادة تأهيل المرحلة الأولى لطريق عسفان ما يقارب 250 من مهندسين وفنيين ومشغلي معدات وسائقين وعمال عاديين وقد تم توفير كسارة وخالطة اسفلت ووحدة خلط خرسانة خاصة بالمشروع، حيث بلغ إجمالي المعدات الهندسية والشاحنات والسيارات ما يقارب 170 معدة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
03:32 PM
بدعم من إمارة مكة وبتكلفة تزيد على 16 مليون ريال لخدمة الأهالي
أعلنت وزارة النقل عن افتتاحها للمرحلة الأولى من طريق عسفان بمحافظة جدة أمام الحركة المرورية بعد إعادة تأهيله، لخدمة سكان المحافظة وزوارها.
ويعد طريق عسفان من الطرق الحيوية بالمحافظة وشرياناً حيوياً يربط مدينة جدة بالمدينة الصناعية الشمالية وهيئة مدن وجامعة جدة، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والمخططات السكنية على جانبي الطريق (حي طيبة، مخطط مشارف).
وتم توسعة الطريق ليصبح بعرض 3 حارات مع كتف داخلي وخارجي لكل اتجاه، وتنفيذ جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار يفصلها حواجز خرسانية من الجانبين، وكذلك تم تنفيذ طريق خدمة بطول 600 متر، وسيتم طرح باقي مراحل الطريق للتنفيذ تباعاً على أن تقوم أمانة محافظة جدة باستكمال تنفيذ طرق الخدمة يمين ويسار الطريق.
ويحرص فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وبدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة على إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، وسيتم ذلك على مراحل تلي المرحلة الأولى المتضمنة تحسين ورفع مستوى طريق عسفان بطول 4 كلم، والتي تم تنفيذها من خلال أعمال مشروع المجموعة السابعة بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال.
وقد بلغ عدد العاملين في تنفيذ مشروع المجموعة السابعة بمنطقة مكة المكرمة التي يدخل من ضمنها إعادة تأهيل المرحلة الأولى لطريق عسفان ما يقارب 250 من مهندسين وفنيين ومشغلي معدات وسائقين وعمال عاديين وقد تم توفير كسارة وخالطة اسفلت ووحدة خلط خرسانة خاصة بالمشروع، حيث بلغ إجمالي المعدات الهندسية والشاحنات والسيارات ما يقارب 170 معدة.
، بعد تأهيله.. "النقل" تفتتح المرحلة الأولى من طريق عسفان بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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