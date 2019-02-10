صورة نادرة للملك عبدالعزيز وهو في الخمسينيات من العمر مع ملك العراق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة للملك عبدالعزيز آل سعود مع ملك العراق الملك فيصل بن الحسين، التقطت قبل 89 عاماً. وأوضحت الدارة أن الصورة التقطت للملكين الراحلين في عام 1348هـ الموافق 1930م.

وكان الملك عبدالعزيز في عمر 54 عاماً تقريباً عندما التقطت لهما هذه الصورة التاريخية.

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