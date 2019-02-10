خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 50 قاضيًا بوزارة العدل

للعمل في مختلف محاكم السعودية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الأحد، أمرًا ملكيًّا بتعيين 50 قاضيًا بوزارة العدل للعمل في مختلف محاكم المملكة.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيينات يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بمرفق القضاء، سائلًا المولى أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قبل أسبوعين، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي؛ حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضيًا، وتعيين (17) قاضيًا.
وصرَّح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن «الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلًا الله أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المُسْتَمَدِّ من كتاب الله وسنة نبيه محمد».
وقبل نحو ثلاثة أشهر؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأربعاء، الموافق الحادي والثلاثين من أكتوبر 2018م، أمره الكريم بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
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