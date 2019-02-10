السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 922 سلة غذائية للاجئين السوريين في مدينة صيدا اللبنانية



البقاع 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 922 سلةً غذائيةً تزن 68 طنًا و228 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في مدينة صيدا اللبنانية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

// انتهى //

16:35ت م

0173



البقاع 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 922 سلةً غذائيةً تزن 68 طنًا و228 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في مدينة صيدا اللبنانية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //16:35ت م0173

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