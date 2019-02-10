السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,348 سلة غذائية للاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية



البقاع 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,348 سلة غذائية تزن 99 طنًا و752 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

// انتهى //

16:34ت م

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البقاع 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,348 سلة غذائية تزن 99 طنًا و752 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //16:34ت م0171

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