السعودية اليوم / أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة



جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة سعيد جارالله الغامدي.

واطلع سموه على أعمال الفرع ودوره في تعزيز العمل في المجالات الزراعية والبيئة والمائية في محافظات المنطقة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

16:26ت م

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جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة سعيد جارالله الغامدي.واطلع سموه على أعمال الفرع ودوره في تعزيز العمل في المجالات الزراعية والبيئة والمائية في محافظات المنطقة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:26ت م0169

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