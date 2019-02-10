السعودية اليوم / مهرجان" محايل" للتسوق يجذب العائلات بأنشطة وبرامج ترفيهية

أبها 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسجذب مهرجان التسوق الذي تحتضنه هذه الأيام محافظة محايل ، العائلات والشباب من مختلف مدن ومحافظات منطقة عسير ، وخصوصاً القادمين من السروات, إضافة إلى زوار من المناطق المجاورة كالباحة ومكة المكرمة وجازان.ويقدم المهرجان الذي انطلق مطلع الشهر الماضي وتستمر فعالياته مدة 3 أشهر ، العديد من الأنشطة والبرامج التي تنوعت بين المتعة الترفيه والتسوق، مستهدفة جميع الفئات العمرية ، بالإضافة إلى ما يقدمه من أجنحة مصاحبة تشمل خيمة التسوق والأسر المنتجة ومسرح الطفل والمراسم الفنية، والمطاعم الشعبية وأركان للمشروبات الساخنة التي يقف على تقديمها أبناء وبنات الوطن.وأكد منظم فعالية مهرجان محايل للتسوق مثيب المعاوي, حرص إدارة المهرجان على إشراك الشباب في مختلف أنشطة المهرجان مما حقق لهم مصالح متعددة وأكسبهم العديد من الخبرات في إدارة المهرجانات والحراسات الأمنية وتقديم العروض والمواهب ويحصد لهم عوائد اقتصادية تتجاوز مئات الآلاف من الريالات.وأضاف المعاوي أن المهرجان يركز على اهتمامات المرأة من الملبوسات والإكسسوارات وأدوات التجميل, بالإضافة إلى توفير المفروشات والأواني المنزلية والمنتجات المحلية كالقهوة ومستلزماتها والحنطة وألعاب الأطفال وغير ذلك من الأصناف المتعددة، إلى جانب العناية بالطفل من خلال المسرح المفتوح وسط أرض المهرجان الذي يقدم العديد من البرامج الثقافية والترفيهية والهدايا القيّمة.وبين أن الإدارة هيأت مكاناً مخصصاً لمشاركة الأسر المنتجة وعرض أصنافها من المأكولات الشعبية والملبوسات والتحف والإكسسوارات والقطع التراثية والعطور والبخور وأدوات الزينة، لتستفيد منها في كسب قوت يومها وسد رمق عيشها.وأشار المعاوي إلى أن المهرجان قدّم منذ انطلاقته 10 سيارات هدايا للزوار، يكون السحب عليها أسبوعياً على واحدة منها، فيما خصصت سيارتين لذوي شهداء الواجب ، مبيناً أن المهرجان يفتح أبوابه من صلاة العصر كل يوم ،ويستمر في تقديم الفعاليات والبرامج للزوار بمشاركة عدد من الفرق الشعبية حتى منتصف الليل.// انتهى //16:23ت م0167