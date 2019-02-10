السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يطلق تطبيق الاختبارات التشخيصية



ظهران الجنوب 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, تطبيق الاختبارات التشخيصية لمدارس العينة المستهدفة, بحضور مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش آل المؤنس, ومدير مركز الدعم التعليمي والفني علي حسين الوادعي, ومدير إدارة الاختبارات صالح آل شائع, وعدد من القيادات التعليمية, والمشرفين التربويين.

وأوضح مدير التعليم بظهران الجنوب أن مقارنة تحصيل الطلبة في اختبار ات المواد، في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية, تهدف إلى تعليم أفضل ومعدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

// انتهى //

16:22ت م

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ظهران الجنوب 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, تطبيق الاختبارات التشخيصية لمدارس العينة المستهدفة, بحضور مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش آل المؤنس, ومدير مركز الدعم التعليمي والفني علي حسين الوادعي, ومدير إدارة الاختبارات صالح آل شائع, وعدد من القيادات التعليمية, والمشرفين التربويين.وأوضح مدير التعليم بظهران الجنوب أن مقارنة تحصيل الطلبة في اختبار ات المواد، في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية, تهدف إلى تعليم أفضل ومعدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.// انتهى //16:22ت م0162

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