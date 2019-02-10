السعودية اليوم / وفد من جامعة الملك فيصل يزور الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل الصناعية 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسزار وفد من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، الهيئة الملكية بالجبيل، للاطلاع على خبرة وتجربة الهيئة الملكية في التشغيل والصيانة ونقل الخبرات العلمية إلى واقع العمل بمشروعات إدارة المدينة الجامعية بجامعة الملك فيصل.وأكد المشرف العام لإدارة المشروعات والصيانة والخِدمات العامة بجامعة الملك فيصل المهندس طارق بن سالم الربيعي، أهمية هذه الزيارة التي تتمثل في تبادل المعرفة بين القطاع التعليمي والصناعي، حيث تُعد الهيئة الملكية بالجبيل من أهم الجهات الحكومية وأكبرها التي تهتم فيها جميع القطاعات لأخذ السياسات والخبرات التي تتميز بها.ولفت الانتباه إلى أن الزيارة تهدف للاستفادة من خبرة الهيئة الملكية وتجربتها عملية كيفية إدارة قطاع التشغيل والصيانة وتطبيق هذه الاستراتيجية، كما ستناقش العديد من الأجندة المهمة مع المسؤولين بالهيئة الملكية التي تتركز حول سياسات التشغيل والصيانة بداية من أخذ الطلب وحتى الانتهاء منه، إضافة إلى الأنظمة المتاحة والإلكترونية التي تسهل عملية التشغيل والصيانة ومساراتها ونوعيتها.عقب ذلك, قام الوفد الزائر بجولة على مركز الزوار بمدينة الجبيل الصناعية, حيث شاهد فلماً وثائقياً يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وما قامت به من جهود كبيرة في بناء المدينة، بالإضافة إلى عرض فلم آخر عن جهود قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية.وتجول الوفد في أجنحة المركز, مطلعاً على أبرز عوامل ومقومات النجاح في مشروعات الهيئة الملكية، كأهمية الموقع الجغرافي، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة، وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة، مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.// انتهى //16:22ت م0161