السعودية اليوم / ثلاثة وعشرون ممشى بجدة تجذب الزوار ومحبي رياضة المشي



جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

جذب 23 ممشى منتشرا في مختلف أنحاء محافظة جدة العوائل والزوار ومحبي

وحرصت الأمانة على تجهيز هذه المشروعات

// انتهى //

16:21ت م

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جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسجذب 23 ممشى منتشرا في مختلف أنحاء محافظة جدة العوائل والزوار ومحبي رياضة المشي ، وذلك في إطار أهداف أمانة محافظة جدة لإتاحتها صحياً وسلوكياً وترفيهياً ممارسة مختلف الهوايات ، حيث تأتي مثل هذه المشروعات الحيوية ضمن إستراتيجية أمانة جدة تعزيزاً للصحة العامة ، في إطار رؤية 2030 وبما يحقق جودة حياة أفضل .وحرصت الأمانة على تجهيز هذه المشروعات الرياضة وفق أحدث الأوصاف وتزويدها بالخدمات اللازمة من مناطق ألعاب أطفال وجلسات وأجهزة رياضية .// انتهى //16:21ت م0159

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