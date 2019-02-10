السعودية اليوم / مدارس نجران تنفذ الاختبارات التشخيصية ضمن مدارس الحد الجنوبي



نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تفقدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات- بتعليم نجران، سراء بنت سعيد الشهراني اليوم, سير الاختبارات التشخيصية لمدارس الحد الجنوبي بالمنطقة، وذلك بمقر المتوسطة الخامسة والثانوية السادسة بإسكان قوى الأمن.

وأوضحت الشهراني، أن الاختبارات التشخيصية تطبق في عدد من مدارس المنطقة, ضمن مدارس الحد الجنوبي، للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بمتابعة إدارة الإشراف التربوي التي تشرف على تنفيذ الاختبارات، مبينة أن الاختبارات ستستمر لمدة أربعة أيام, وتشمل مادة الرياضيات, ولغتي, والعلوم, واللغة الإنجليزية.

// انتهى //

16:19ت م

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نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستفقدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات- بتعليم نجران، سراء بنت سعيد الشهراني اليوم, سير الاختبارات التشخيصية لمدارس الحد الجنوبي بالمنطقة، وذلك بمقر المتوسطة الخامسة والثانوية السادسة بإسكان قوى الأمن.وأوضحت الشهراني، أن الاختبارات التشخيصية تطبق في عدد من مدارس المنطقة, ضمن مدارس الحد الجنوبي، للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بمتابعة إدارة الإشراف التربوي التي تشرف على تنفيذ الاختبارات، مبينة أن الاختبارات ستستمر لمدة أربعة أيام, وتشمل مادة الرياضيات, ولغتي, والعلوم, واللغة الإنجليزية.// انتهى //16:19ت م0156

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