السعودية اليوم / تعليم الجوف ينظم لقاءً للصفوف الأولية عن "الأدوار التبادلية لرفع المستويات التحصيلية"

سكاكا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنات", لقاءً للصفوف الأولية عن "الأدوار التبادلية لرفع المستويات التحصيلية"، الذي يهدف إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، وتحسين مستوى الفهم القرائي لدى طالبات الصفوف المبكرة.وتمنى مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته, أن يخرج اللقاء بتوصيات تصب في العمليات التعليمية لتجويدها وبمخرجات ذات جودة عالية، لاسيما وأنها هذه المرحلة تعد من أهم مراحل التعليم فهي الأساس بتكوين شخصية الطالب من جميع النواحي، ولهذا نطمح بمعلمات الصفوف الأولية الاهتمام والعناية بطالباتهن والتركيز على إكسابهن مهارات القرن الواحد والعشرين، وأن تتعلم الطالبة التفكير الإبداعي ومهارات التواصل ومهارات حل المشكلات.وأشار إلى أهمية الرفع من مستوى التحصيل الدراسي والتركيز على التقويم الواقعي وعلى الفهم القرائي والإبداعي وعلى الإملاء والخط، "وهي القاعدة التأسيسية التي ننطلق لجميع المراحل الدراسية، حاثاً على أهمية الاهتمام بإعداد للطالبات لاختبارات TIMSS حيث إنها أصبحت مطلبًا وطنيًا متوافق مع رؤية 2030، من خلاله يتم تصنيف تعليمنا من بين الدول ويصنف ما يملك الطالب وما اكتسبه من مهارات واتجاهات على المستوى العالمي، لذلك نعول كثيراً على معلمي ومعلمات الصفوف الأولية لرفع مستوى التعليم وخلق بيئات تعلم جاذبة وإعداد الطلاب والطالبات للحياة المستقبلية.من جانبها أشارت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع, إلى متطلبات هذه المرحلة، وأهمية رفع المستوى التحصيلي لطالبة الصفوف الأولية حتى تكون قادرة على الاستنساخ والاستكشاف والاستقصاء، لنصل بها إلى مستويات التطبيق والاستدلال متجاوزين المعرفة السطحية محققين لمتطلبات القدرة على الأداء الجيد في الاختبارات الدولية للصف الرابع في القراءة والرياضيات والعلوم.من جهتها بينت رئيسة الصفوف الأولية ناهد بنت صالح السالم, أن هذا اللقاء يعرض خلاله أوراق عمل منوعة وهادفة وتجارب تربوية ناجحة من مشرفات ومعلمات الصفوف الأولية وحوارات تسهم في زيادة توسيع دائرة الاستفادة منها وتطبيقها على نطاق واسع، لينعكس على أفضل وممارسات تدريسية وتقويمية مجودة بإذن الله".وتم تداول أوراق العمل الأولى بعنوان "تحسين مستوى الفهم القرائي عند طلاب الصفوف الأولية وعلاقته بالتحصيل الدراسي والاختبارات الدولية" للأستاذة ناهد بنت صالح السالم، والثانية بعنوان "ندعم التقويم لنتمكن من التحصيل" عواطف بنت صالح الطارف، والثالثة بعنوان "دمج التقنية بالتعليم" منيفة باني الرويلي، والرابعة "الباركود في العملية التعليمية وتطبيقه على منهج الصف الثاني" وداد بنت ناصر المحيميس، وأخيراً عرض تجارب ميدانية ناجحة من الميدان التربوي لمعلمات ومشرفات الصفوف الأولية.// انتهى //16:19ت م0155