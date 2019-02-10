السعودية اليوم / المرصد السوري لحقوق الإنسان : معارك ضارية بين قوات "قسد" وتنظيم الدولة شرق سوريا



لندن 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالياً معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم "داعش" الارهابي في شرق سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك اشتباكات عنيفة جرت بين الطرفين صباح اليوم، فيما يشن التحالف الدولي قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، اليوم، أن المعركة مستمرة، مشيراً إلى وقوع اشتباكات عنيفة صباح اليوم مصحوبةً بانفجارات ألغام.

وكانت "قسد" قد أعلنت، أمس، بدء "المعركة الحاسمة" لإنهاء وجود التنظيم الإرهابي الذين باتوا الآن يتحصنون في آخر جيوبهم بشرق سوريا، وذلك بعد توقف لإطلاق النار دام أكثر من أسبوع، وكان غرضه فتح معابر آمنة للمدنيين كي يغادروا المنطقة.

// انتهى //

16:16ت م

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لندن 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالياً معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم "داعش" الارهابي في شرق سوريا.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك اشتباكات عنيفة جرت بين الطرفين صباح اليوم، فيما يشن التحالف الدولي قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، اليوم، أن المعركة مستمرة، مشيراً إلى وقوع اشتباكات عنيفة صباح اليوم مصحوبةً بانفجارات ألغام.وكانت "قسد" قد أعلنت، أمس، بدء "المعركة الحاسمة" لإنهاء وجود التنظيم الإرهابي الذين باتوا الآن يتحصنون في آخر جيوبهم بشرق سوريا، وذلك بعد توقف لإطلاق النار دام أكثر من أسبوع، وكان غرضه فتح معابر آمنة للمدنيين كي يغادروا المنطقة.// انتهى //16:16ت م0152

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