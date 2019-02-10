شكرا لقرائتكم خبر عن 13 سفيراً يؤدون القسم أمام العاهل السعودي .. صور والان مع التفاصيل

أدى 13 سفيراً سعودياً اليوم الأحد، القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر اليمامة في الرياض، وذلك حسبما ذكرت وكالة واس السعودية .

وقالت واس أن السفراء الذين أدوا القسم هم، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم .

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كما أدى القسم، السفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي .

وادى القسم السفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وبحسب الوكالة السعودية، فقد إستمع السفراء المعينون حديثاً بعد أداء القسم إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي حثهم على تمثيل بلادهم بأفضل صورة .