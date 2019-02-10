شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يطلق "القارئ الماهر"" والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في قسم الصفوف الأولية بإدارة الإشراف التربوي اليوم برنامج "القارئ الماهر" تحت شعار (نقرأ لنتعلم)، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثاني الإبتدائي في جميع المدارس الإبتدائية بالمنطقة . ويأتي ذلك بهدف تنمية قدرة الطلبة على القراءة، وفهم المقروء، وتمكينهم من أدواتها، وإتقان مهاراتها، وتحفيزهم على القراءة ، وصولاً لإدراك أهميتها منذ سن مبكرة لتصبح عادة حياتية يمارسونها بحب وشغف



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