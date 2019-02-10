شكرا لقرائتكم خبر عن فرق لمكافحة "صرصار الليل" بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وشاركت الأمانة مؤخرًا مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكافحة الحشرات بالساحات والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام بعدد 30 فرقة تتكون من 189 فنيًا وعاملًا, وعدد 168 جهاز مكافحة متنوع, بالإضافة إلى تغطية الأحياء الأخرى المتفرقة بمكة المكرمة بفرق ميدانية ومعدات حديثة لمكافحة هذه الحشرات.
وقامت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة وبالتنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى لبحث سُبل القضاء على هذه الصراصير من خلال دراسة أطوار نموها وبيئة انتشارها، كما تُستقبل جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين لرش هذه الحشرات والتخلص منها على الرقم الموحد 940، حيث سُدِّد ما يقارب 500 بلاغ خلال الفترة الماضية وما زال العمل مستمرًا حتى هذه اللحظة
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