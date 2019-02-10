شكرا لقرائتكم خبر عن سر مهلة الـ 3 أشهر لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات لمنع عرض بعض العناصر والمكوّنات بطريقة مضللة على بطاقات المواد الغذائية، وأصدرت تعميماً لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بهذا الخصوص.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن "الغذاء والدواء" اتخذت تلك الإجراءات لما لُوحظ من عرض عدد من مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بعض المكوّنات أو العناصر على بطاقات المواد الغذائية وإبرازها بخط واضح وكبير على واجهة البطاقة الغذائية أو الدعاية لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يتسبب في التضليل واللبس لدى المستهلك بأن لتلك المكونات أو العناصر أثراً صحياً رغم عدم صحة ذلك، ومن أمثلة ذلك طريقة عرض الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب المعبأة، وكذلك عرض المعونات الحيوية (Prebiotic و Probiotic) في منتجات الحليب والألبان.

وأضاف السلطان أن الهيئة شددت في تعميم لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية على ضرورة الالتزام بعدم استخدام أي مكوّن لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة الفنية السعودية رقم: SFDA.FD 2333 "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية" وإبرازه بأي وسيلة كانت على بطاقات المواد الغذائية، وأن يُكتفى بذكره ضمن قائمة مكوّنات المنتج فقط، كما أكدت أهمية عدم استخدام أي مكوّن لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة ذاتها في الدعاية والتسويق للمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن "الغذاء والدواء" منحت المصنّعين والمستوردين مهلة 3 أشهر، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم