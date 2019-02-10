شكرا لقرائتكم رقم حساب المواطن يواصل العمل بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين يشهد رقم مركز الاتصال الموحد في برنامج حساب متابعات الخليج 365 العديد من المكالمات للاستفسار عن سبب التغير في قيمة الدعم.

وبالرغم من أن البرنامج لديه أكثر من وسيلة للاستفسار أو تقديم الاعتراض إلا أن رقم حساب متابعات الخليج 365 هو الأسرع والأسهل في التواصل مع المسؤولين.

وشهد حساب خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 على تويتر العديد من التساؤلات خلال الساعات التي تلت إيداع الدفعة الأخيرة من الدعم.

ويتلقى البرنامج الاستفسارات عبر رقم حساب متابعات الخليج 365 الموحد 19912 الذي يعمل على مدار 18 ساعة يوميا.

ويمكن لمركز اتصال حساب متابعات الخليج 365 خدمة ٢٥ ألف متصل يوميًّا، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية، وذلك لسرعة توفير البيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و 18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال خمسة عشر يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة، مبيناً بأنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط التالي (هنا).

وأضاف المتحدث الرسمي أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة ومنها “حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية”، مشيراً إلى أنه يمكن لكل شخص مسؤول قادر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته ويبلغ سنه ثمانية عشر عاماً أو أكبر بأن يتقدم على برنامج حساب متابعات الخليج 365 كعائل، بينما يُعرف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد ويشمل ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.

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