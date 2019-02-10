شكرا لقرائتكم تعرف على قيمة استحقاقك من خلال حاسبة حساب المواطن .. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

فور إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 في كل دفعة تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التي يمكن من خلالها معرفة قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد.

وتتيح حاسبة حساب متابعات الخليج 365 معرفة قيمة الدعم بمجرد صدور نتائج الأهلية وتواصل عرض نتائجها لمن يرغب في التأكد من قيمة الدعم المخصص له.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب متابعات الخليج 365.

من جانبه أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير 2019 بلغ 34.8 مليار ريال.

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن قيمة مبلغ الأثر الرجعي بلغ 291 مليون ريال.

التسجيل مستمر

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



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