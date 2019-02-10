شكرا لقرائتكم موبايلي أعمال الشريك الرسمي لمؤتمر ومعرض إنترنت الأشياء IoT ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تشارك موبايلي أعمال كشريك استراتيجي للمؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء، والذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء 13 فبراير وتستمر حتى يوم الجمعة 15 فبراير الجاري بمدينة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يقام للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي إن رعاية موبايلي أعمال لهذا المؤتمر الهام كشريك استراتيجي يأتي متماشياً مع استراتيجيتها لدعم قطاع الأعمال ومساعدته لتطبيق التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، كما سيتيح للشركة استعراض تجربتها الرائدة في تطبيق تقنية إنترنت الأشياء IoT في تجمع يحضره نخبة من المهتمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

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وأشار المهندس العتيبي إلى أن موبايلي أعمال تعد اليوم المزود الأول لمنصة إنترنت الأشياء في المملكة، وتحرص من خلال ذلك على الحفاظ على ريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً أن موبايلي تأخذ على عاتقها المشاركة في وضع المملكة في مقدمة الدول في عصر إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

ويتيح المعرض فرصة لتعريف الزوار بأحدث تقنيات إنترنت الأشياء، وأحدث الحلول الرقمية، كما يهدف المؤتمر إلى إثراء الحضور الراغبين بمعرفة ماهية عمل إنترنت الأشياء وفوائد التحول الرقمي التي تهدف إليه المملكة في رؤية 2030.

الجدير بالذكر أن موبايلي تحظى بمشاركاتٍ مميزة في عددٍ من الفعاليات كونها إحدى الشركات التي تمتلك بنيةً تحتيةً تعد الأفضل في آسيا والشرق الأوسط حسب التصنيفات العالمية لمراكز بياناتها.

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