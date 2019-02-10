الان تتابع ‏”تعليم جدة” تعلن تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 أعلنت إدارة تعليم جدة، تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية حتى نهاية دوام الخميس المقبل. وأكدت أن التمديد تم بناء على توجيه المدير العام لتعليم جدة عبدالله الثقفي، حسب ما أعلنته الإدارة عبر حسابها على “تويتر”.

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