الان تتابع “الملك سعود” تطلق بكالوريوس الرياضة والنشاط البدني للطالبات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطلقت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، بجامعة الملك سعود، بكالوريوس الرياضة والنشاط البدني للطالبات، وبرنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية، بالتعاون مع وزارة التعليم، بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وتسهم البرامج في إعداد الكوادر النسائية المؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة المرأة السعودية للرياضة والأنشطة البدنية.

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كما يهدف الدبلوم إلى أعادة تأهيل عدد من المعلمات وخريجات الجامعات السعودية في التخصصات ذات العلاقة، لإجادة تدريس مادة التربية البدنية للفتيات بجميع مراحل التعليم العام.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الفاضل، عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، أن جميع البرامج التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها، تتفق مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي، وبيئة حيوية جاذبة.

كما أكد الدكتور محمد فقيهي، وكيل الكلية التعليمية الأكاديمية، أن الكلية استعدت منذ قت مبكر في تجهيز القاعات الدراسية والمنشآت الرياضية، وتوفير الكوادر البشرية من عضوات هيئة التدريس، وموظفات الاستقبال، لإجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية.

مضيفا أنه تم اختيار وقبول الطالبات اللاتي انطبقت عليهن شروط الالتحاق بالبرنامج.