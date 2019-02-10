الان تتابع إنقاذ عشريني من حالة مرضية نادرة بمدينة الملك عبد الله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة – الخليج 365 - حجب العصيمي:

أنقذ فريق متخصص، بقسم جراحة المسالك البولية، بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، شابا بالعقد الثاني من العمر، كان يعاني من استسقاء كلوي وانتفاخ متزايد في البطن، نتيجة تشوه خلقي في حوض الكلية اليسرى.

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واستقبلت المدينة الطبية حالة الشاب الذي تبين أنه يعاني من وجود استسقاء كلوي ضخم في الكلية اليسرى، التي فقدت وظيفتها تماما، نتيجةً لتشوه خلقي في حوض الكلية اليسرى.

وقام الفريق الطبي بوضع خطة العلاج بإشراف استشاري جراحة مناظير المسالك البولية، الدكتور محمد أبو هرفيل، واستشاري مناظير المسالك البولية، الدكتور انمار ناصر، والفريق الطبي المرافق، الدكتور محمود فيصل استشاري مساعد، والدكتور بسام المطرفي رئيس مقيمي المسالك، والدكتور محمد العامودي مقيم المسالك، حيث تقرر إجراء تداخل بالمنظار الجراحي لاستئصال الكلية، التي كانت تحتوي على عشرة لترات من السوائل و تملئ تجويف البطن.

وتعتبر هذه الحاله من الحالات النادرة التي يصل فيها الاستسقاء الكلوي الى هذا الحجم، ضاغطا على المعدة والأمعاء والمثانة إضافةً الى وجود صعوبه في التنفس نتيجة للضغط على الحجاب الحاجز.