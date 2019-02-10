رابط تسجيل المستجدين في نظام نور 1440 وخطوات إضافة الطلاب الجدد للصف الأول الإبتدائي إلكترونياً

تم فتح باب تسجيل الطلاب الجدد وسنعرض لكم طريقة تسجيل الطلاب وكيفية عمل ذلك من خلال نظام نور الإلكتروني على الأنترنت حيث دعت ‏وزارة التعليم أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل المبكر لأبنائهم من أجل تقوم عملية المراجعة، ومن المتوقع أن يكون عدد المسجلين بالصف الأول الابتدائي أكثر من 300 ألف طالب.

بينما كشفت وزارة التعليم يوم السبت عن بداية البدء في تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر “نظام نور”، أو من كان تاريخ ميلاده 4 / 4 / 1435 هـ الموافق4 / 2 / 2014م وما قبل ذلك في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1441هـ.

سينطلق التسجيل للطلاب الجدد في نظام نور من يوم الأحد 6 يناير وسيكون على أولياء الأمور منذ ذلك التوقيت التسجيل للأبناء بالصف الأول الابتدائي وبعد ذلك عليه الانتظار إلي حين أن يأتيه القبول.

طريقة تسجيل المستجدين نظام نور

التسجيل يكون عن طريق الحساب الخاص بولي الأمر عبر نظام نور وبعد الضغط على تسجيل الأبناء التي ستكون متواجدة في يمين الشاشة، وبعد ذلك قيم باختيار “تسجيل طالب جديد” وسيكون هناك بعض الخطوات والبيانات الخاصة بالطفل والخاصة بك كولي أمر، وإدارة التعليم التابع لها.

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تسجيل المستجدين نظام نور 1440

فبداية من يوم الأحد 6 يناير يمكنكم تسجيل الطلاب من خلال موقع نظام نور الإلكتروني حيث يستمر التقديم إلي اليوم السابع من شهر فبراير القادم حسب الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم السعودية علماً بإن من أهم شروط تسجيل طالب جديد هي أن يكون عمر الطفل 6 سنوات أو أقل ب 90 يوم فقط.