شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى من «طريق عسفان» بجدة.. بعد إعادة تأهيله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة النقل عن افتتاحها للمرحلة الأولى من طريق عسفان بمدينة جدة أمام الحركة المرورية بعد إعادة تأهيله، لخدمة سكان محافظة جدة وزوارها، حيث يعد طريق عسفان من الطرق الحيوية بالمحافظة وشريان حيوي يربط مدينة جدة بالمدينة الصناعية الشمالية وهيئة مدن وجامعة جدة، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والمخططات السكنية على جانبي الطريق (حي طيبة، مخطط مشارف).

وتم توسعة الطريق ليصبح بعرض 3 حارات مع كتف داخلي وخارجي لكل اتجاه، مع تنفيذ جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار يفصلها حواجز خرسانية من الجانبين، وكذلك تم تنفيذ طريق خدمة بطول 600 متر، وسيتم طرح باقي مراحل الطريق للتنفيذ تباعاً، على أن تقوم أمانة محافظة جدة باستكمال تنفيذ طرق الخدمة يمين ويسار الطريق.

وحرص فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وبدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة على إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، وسيتم ذلك على مراحل تلي المرحلة الأولى المتضمنة تحسين ورفع مستوى طريق عسفان بطول 4 كلم، والتي تم تنفيذها من خلال أعمال مشروع المجموعة السابعة بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال.

وقد بلغ عدد العاملين في تنفيذ مشروع المجموعة السابعة بمنطقة مكة المكرمة، التي يدخل من ضمنها إعادة تأهيل المرحلة الأولى لطريق عسفان ما يقارب 250 من مهندسين وفنيين ومشغلي معدات وسائقين وعمال عاديين، وقد تم توفير كسارة وخالطة اسفلت ووحدة خلط خرسانة خاصة بالمشروع، حيث بلغ اجمالي المعدات الهندسية والشاحنات والسيارات ما يقارب 170 معدة.