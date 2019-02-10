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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت إدارة تعليم جدة تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في الإدارة إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم 1440/6/9. أعلنت إدارة تعليم جدة تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في الإدارة إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم 1440/6/9. وأوضحت إدارة تعليم جدة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن التمديد تم بناء على توجيه المدير العام لتعليم جدة عبدالله الثقفي.



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