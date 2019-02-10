شكرا لقرائتكم خبر عن «IAS» العالمية تعتمد مركز مراقبه السموم بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

في إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم وترجمة لرؤية المملكه 2030 التي تبنتها وزارة الصحة، ممثلة بالوكالة المساعدة للمختبرات وبنوك الدم، في الارتقاء بالخدمات المقدمة من مراكز مراقبة السموم، نجح مركز مراقبه السموم بصحة الرياض بالحصول على الاعتماد الدولي «17025 ISO» في مجال المختبرات التحليلية من المنظمة الامريكية العالمية «Standard Accounting International»IAS، والمندرجه تحت المنظمه الدولية المعروفه بختصار (ILAC)، وحيث يعزى هذا الانجاز الى الجهود المبذولة التي بدأتها الادارة العامة لمراكز مراقبة السموم والشئوون الصحية بالرياض، وكما أن مركز مراقبة لسموم بصحة الرياض بصدد الحصول على اعتماد دولي في الجودة خلال الفترة القادمة.

وعبر مدير عام مراكز مراقبة السموم يوزارة الصحة الدكتور رائد بن عبدالعزيز الخيال عن سعادتة، موضحاً أن الادارة العامة لمراكز مراقبة السموم تسعى في تطبيق برامج الجودة الخارجية، وكذلك تطبيق المعايير الدولية العامة للايزو في كافة مراكز مراقبة السموم باالمناطق والمحافظات، وهي معايير دولية تثبت مدى كفاءة ونزاهة ودقة الخدمات المقدمة من مراكز مراقبة السموم.