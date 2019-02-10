شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الطائف» تشغّل مراكز المعلومات في الفنادق وتدعمها بالكتيبات والنشرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فارس عطيه (الطائف)

قام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الطائف بتشغيل مراكز المعلومات في عدد من الفنادق والمنشآت السياحية، وتزويدها بالبروشورات والكتيبات التعريفية والنشرات السياحية التي تسلط الضوء على المقومات والإمكانات الطبيعية والحضارية والتراثية والوجهات السياحية ومرافق الخدمات التي تحتضنها المحافظة والمراكز المحيطة بها، وذلك ضمن جهود تعزيز أعمال التسويق السياحي في الطائف.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن الهيئة تهتم بتوفير المعلومة للسائح والزائر، وتعريفه بالمعالم السياحية والتراثية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومواقع مرافق الخدمات لدعم السياحة الداخلية والترويج لها، مشيراً إلى أهمية التكامل مع القطاع الخاص في جهود التنمية السياحية بصفته شريكاً فعالاً ويمكنه أن يوفر المعلومة التي ترشد السائح إلى الخيارات المتاحة لقضاء إجازته في ربوع الطائف.

وأكد أن الهيئة تسعة لتطوير البرامج ووسائل وبرامج التسويق لجذب السياح مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات متنوعة لإثراء التجربة السياحية الرائدة بالمحافظة.