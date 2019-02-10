شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: انطلاق المؤتمر الأول لطب وأبحاث «الجينوم» بمشاركة 27 متخصصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أروى المهنا (الرياض)

انطلق صباح اليوم (الأحد) مؤتمر طب وأبحاث الجينوم بمدينة الملك فهد الطبية في العاصمة الرياض بمشاركة 27 متحدثا متخصصا في علم الجينوم من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر الأول في طب وأبحاث الجينوم إلى زيادة وعي الأطباء والباحثين في المجال الصحي بأحدث التقنيات في مجال الجينوم وتطبيقها في تشخيص الأمراض الجينية الوراثية والأورام والأمراض المعدية.

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ويشارك بالمؤتمر نخبة من الأسماء النسائية السعودية كالعالمة خولة الكريع والمتخصصة في مجال جينات السرطان، إضافة إلى ابنتها الدكتورة سارة الثاري والمتخصصة بدورها في علم الجينوم، كما تشارك كل من الدكتورة سلوى الهزاع، الدكتورة جمانة الأعمى، الدكتورة ندى الطاسان، الدكتورة ملاك الثقفي، والدكتورة عايدة العقيل.

إلى جانب ذلك، تشارك أسماء عالمية في المؤتمر كالبروفيسورة في علم الوراثة الطبية والجزيئية ‏ كريستين إنج، والبورفيسور كاري ستيفنسون أحد أهم علماء علم الجينات وعلم الوراثة، والبروفيسور عمر كاسولي المتخصص في أخلاقيات البحث العلمي من جامعه هارفارد ورئيس قسم الأخلاقيات.

يذكر أن مشروع الجينوم السعودي يعتبر أحد أهم المشاريع الطبية العشرة في العالم.