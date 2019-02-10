شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بكالوريوس «الرياضة والنشاط البدني» لطالبات جامعة الملك سعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط والبدني، برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني للطالبات، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية بالشراكة مع وزارة التعليم بداية من الفصل الدراسي الثاني 1440/1439، وذلك للمساهمة في إعداد الكوادر النسائية المؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة المرأة السعودية للرياضة والأنشطة البدنية.

ويهدف الدبلوم إلى إعادة تأهيل عدد من المعلمات وخريجات الجامعات السعودية في التخصصات ذات العلاقة، ليصبحن متمكنات من تدريس مادة التربية البدنية للبنات بجميع مراحل التعليم العام.

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وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط والبدني الدكتور أحمد الفاضل، أن جميع البرامج التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها سواء برنامج البكالوريوس أو برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية تأتي متزامنةً ومتوائمةً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش في بيئة حيوية جاذبة توفر مستوى عالياً من جودة الحياة، وتتطلب تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الغالية.

وقدم الفاضل الشكر الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس العيسى على توفير كافة المتطلبات الأساسية لتوفير البيئة التعليمة الملائمة وتسهيل الإجراءات الضرورية لبدء البرنامج في التوقيت الذي أقرته الوزارة.

وفي ذات السياق، أكد وكيل الكلية التعليمية الأكاديمية الدكتور محمد فقيهي، أن الكلية استعدت منذ وقت مبكر في تجهيز القاعات الدراسية والمنشآت الرياضية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من عضوات هيئة التدريس وموظفات لاستقبال الطالبات وإجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية وقد تم قبول الطالبات اللاتي انطبقت عليهن شروط الالتحاق بالبرنامج.