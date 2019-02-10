شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان: لن أدخر جهداً في تعزيز العلاقات بين المملكة وألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حديثاً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير فيصل بن فرحان، أنه لن يدخر جهداً في خدمة وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية أكد سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حديثاً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير فيصل بن فرحان، أنه لن يدخر جهداً في خدمة وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وألمانيا. وقال: تشرفت بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سفيراً للمملكة لدى ألمانيا. وخاطب السفير السعودي المعين حديثاً لدى برلين، متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، باللغة الألمانية، قائلاً «هذه المهمة خاصة جدا بالنسبة لي، لأن ألمانيا البلد الذي ولدت فيه».



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