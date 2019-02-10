، "آل الشيخ" يباشر عمله وكيلاً لإمارة حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشر عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم، عمله وكيلاً لإمارة منطقة حائل، بعد صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتكليفه.

والتقى "آل الشيخ" الموظفين، وحثهم على مضاعفة الجهود لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله- لخدمة المراجعين على أكمل وجه.

يذكر أن "آل الشيخ" من الكوادر القيادية المتميزة، وقد عمل بعدة وظائف بوزارة الداخلية كان آخرها مديراً عاماً للحقوق الخاصة بالوزارة.