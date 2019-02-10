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محمد بن مسعود - الدمام - باشر عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم، عمله وكيلاً لإمارة منطقة حائل، بعد صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتكليفه.
والتقى "آل الشيخ" الموظفين، وحثهم على مضاعفة الجهود لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله- لخدمة المراجعين على أكمل وجه.
يذكر أن "آل الشيخ" من الكوادر القيادية المتميزة، وقد عمل بعدة وظائف بوزارة الداخلية كان آخرها مديراً عاماً للحقوق الخاصة بالوزارة.
"آل الشيخ" يباشر عمله وكيلاً لإمارة حائلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
باشر عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم، عمله وكيلاً لإمارة منطقة حائل، بعد صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتكليفه.
والتقى "آل الشيخ" الموظفين، وحثهم على مضاعفة الجهود لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله- لخدمة المراجعين على أكمل وجه.
يذكر أن "آل الشيخ" من الكوادر القيادية المتميزة، وقد عمل بعدة وظائف بوزارة الداخلية كان آخرها مديراً عاماً للحقوق الخاصة بالوزارة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
03:24 PM
باشر عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم، عمله وكيلاً لإمارة منطقة حائل، بعد صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتكليفه.
والتقى "آل الشيخ" الموظفين، وحثهم على مضاعفة الجهود لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله- لخدمة المراجعين على أكمل وجه.
يذكر أن "آل الشيخ" من الكوادر القيادية المتميزة، وقد عمل بعدة وظائف بوزارة الداخلية كان آخرها مديراً عاماً للحقوق الخاصة بالوزارة.
، "آل الشيخ" يباشر عمله وكيلاً لإمارة حائل ،
المصدر : الخليج 365
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