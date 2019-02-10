، لحين التصحيح.. حملة مفاجئة في الطائف تغلق 5 محلات ،

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كشفت حملة رقابية مفاجئة نفذتها بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف، وجود مخالفات وتجاوزات في عدد من المرافق التجارية، وعدم وجود رخصة بلدية لمزاولة الأنشطة في بعض المحلات، فيما باشرت إغلاق 5 محلات لنشاطات تجارية متنوعة تعمل بدون الحصول على تراخيص نظامية.
ويواصل مراقبو الفرع جولاتهم الميدانية لمتابعة نظامية المرافق التجارية العاملة بنطاق خدماته، ووجود الشهادات الصحية لدى العاملين بالأنشطة التي لها علاقة بصحة المستهلكين، ومستوى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وضوابط ومعايير العمل بالنشاطات التجارية .
وأوضحت أمانة الطائف أن المراقبين أغلقوا 5 أنشطة شملت محلاً لبيع المواد الغذائية، وبوفيه لتقديم الوجبات السريعة، ومرافق أخرى مخالفة أخرى، وتبين لمراقبي الفرع أن هذه المحلات تعمل دون ترخيص نظامي يسمح بمزاولة الأنشطة، بالإضافة إلى ضبط ملاحظات تتعلق بالنظافة والالتزام بالزي الرسمي وتطبيق الاشتراطات الصحية، وطبقت البلدية الفرعية الغرامات الرادعة بحق المخالفين، علاوة على الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.
لحين التصحيح.. حملة مفاجئة في الطائف تغلق 5 محلاتفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-10
كشفت حملة رقابية مفاجئة نفذتها بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف، وجود مخالفات وتجاوزات في عدد من المرافق التجارية، وعدم وجود رخصة بلدية لمزاولة الأنشطة في بعض المحلات، فيما باشرت إغلاق 5 محلات لنشاطات تجارية متنوعة تعمل بدون الحصول على تراخيص نظامية.
ويواصل مراقبو الفرع جولاتهم الميدانية لمتابعة نظامية المرافق التجارية العاملة بنطاق خدماته، ووجود الشهادات الصحية لدى العاملين بالأنشطة التي لها علاقة بصحة المستهلكين، ومستوى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وضوابط ومعايير العمل بالنشاطات التجارية .
وأوضحت أمانة الطائف أن المراقبين أغلقوا 5 أنشطة شملت محلاً لبيع المواد الغذائية، وبوفيه لتقديم الوجبات السريعة، ومرافق أخرى مخالفة أخرى، وتبين لمراقبي الفرع أن هذه المحلات تعمل دون ترخيص نظامي يسمح بمزاولة الأنشطة، بالإضافة إلى ضبط ملاحظات تتعلق بالنظافة والالتزام بالزي الرسمي وتطبيق الاشتراطات الصحية، وطبقت البلدية الفرعية الغرامات الرادعة بحق المخالفين، علاوة على الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
03:18 PM
نفذتها بلدية السيل.. لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية
كشفت حملة رقابية مفاجئة نفذتها بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف، وجود مخالفات وتجاوزات في عدد من المرافق التجارية، وعدم وجود رخصة بلدية لمزاولة الأنشطة في بعض المحلات، فيما باشرت إغلاق 5 محلات لنشاطات تجارية متنوعة تعمل بدون الحصول على تراخيص نظامية.
ويواصل مراقبو الفرع جولاتهم الميدانية لمتابعة نظامية المرافق التجارية العاملة بنطاق خدماته، ووجود الشهادات الصحية لدى العاملين بالأنشطة التي لها علاقة بصحة المستهلكين، ومستوى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وضوابط ومعايير العمل بالنشاطات التجارية .
وأوضحت أمانة الطائف أن المراقبين أغلقوا 5 أنشطة شملت محلاً لبيع المواد الغذائية، وبوفيه لتقديم الوجبات السريعة، ومرافق أخرى مخالفة أخرى، وتبين لمراقبي الفرع أن هذه المحلات تعمل دون ترخيص نظامي يسمح بمزاولة الأنشطة، بالإضافة إلى ضبط ملاحظات تتعلق بالنظافة والالتزام بالزي الرسمي وتطبيق الاشتراطات الصحية، وطبقت البلدية الفرعية الغرامات الرادعة بحق المخالفين، علاوة على الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.
، لحين التصحيح.. حملة مفاجئة في الطائف تغلق 5 محلات ،
المصدر : الخليج 365
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