، الرياض تستضيف المؤتمر السعودي السنوي الثاني للأمراض الجلدية وطب التجميل ،

محمد بن مسعود - الدمام - من 13 إلى 16 فبراير ويتضمن 60 محاضرة وورشة عمل بمشاركة أطباء عالميين

يناقش أطباء عالميون من فرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا والهند ومن الدول العربية "مصر ولبنان" مع نظرائهم السعوديين آخر المستجدات في طب الأمراض الجلدية والتجميل، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السعودي السنوي الثاني للأمراض الجلدية وطب التجميل - سعودي ديرم - الذي ستنطلق فعالياته بالرياض في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.

يتضمن المؤتمر أكثر من 60 محاضرة علمية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل عن الليزر والحقن التجميلي ومشاكل الشعر وشد الخيوط وغيرها، بوجود مدربين عالميين ووطنيين على مستوى عالي، وبحضور شركات عالمية رائدة في الطب التجميلي.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية، الدكتور سعد آل طلحاب، أن المؤتمر سينعقد على مدى ثلاثة أيام، يناقش فيها أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية من خلال آخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بالأمراض الفقاعية والثعلبة والأرتيكاريا، وسيتناول المؤتمر العديد من المواضيع العلمية مثل الأمراض الجلدية الشائعة كالصدفية والحساسية والأمراض التصبغية، هذا بالإضافة للإجراءات التجميلية كالبوتكس والفيلر والتجميل بالليزر.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية، الدكتور عمرو عبدالجبار، إن الهدف الحقيقي هو خروج مؤتمر من قلب العاصمة السعودية الرياض بمواصفات عالمية ليقدم للحضور آخر ما توصل له طب الجلدية والتجميل من دراسات وعلاجات ووسائل، مستهدفًا متحدثين وطنيين وعالميين ذوي إسهامات في هذا المجال؛ لرفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميل، بما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية، وتحقيق الأهداف التنموية في ظل المتغيرات العالمية لجعلها الاستثمار الأمثل لتحقيق أفضل عائد للصحة والتنمية على المدى الطويل.

وسيصاحب المؤتمر معرض للشركات الكبرى في هذا المجال لعرض آخر التقنيات والأدوية.