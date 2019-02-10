، أكثر من 70 طفلاً في الروضات يتعرفون على المرحلة الابتدائية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت مدرسة الفرقان الأهلية الابتدائية بالشرائع، ممثلة بقسم النشاط الطلابي، مبادرة اجتماعية بعنوان "هذه مدرستي"؛ للتعريف بمحتوى التعليم في المرحلة الابتدائية لأطفال الروضات.

واستقطبت المبادرة أكثر من 70 طفلاً من روضات الأطفال المقبلين على الدرسة بالمرحلة الابتدائية، تم تعريفهم على مرافق المدرسة، كما أقيم لهم مسرح ترفيهي للطفل تضمن العديد من الفعاليات كالمسابقات لإبراز مواهبهم، ووزعت عليهم الهدايا لتحفيزهم للاستعداد لبدء الدراسة.

حضر المبادرة عدد من المشرفين وأولياء أمور الطلاب الذين عبروا عن إعجابهم بالمبادرة.

وقال وكيل المدرسة، عبدالهادي البجالي، إن الهدف من المبادرة يكمن في ترغيب الأطفال في استقبال البيئة الدراسية دون رهبة؛ لكسر حاجز الخوف لدى الكثير منهم.

وقال رائد النشاط، إبراهيم الزهراني، إنهم يهدفون من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الأطفال المقبلين على المرحلة الابتدائية وتعريفهم بمراحل وأجواء الدراسة، لافتاً إلى أنه تم حضور أكثر من 70 طفلاً من روضات الأطفال استفادوا من تلك المبادرة وقضوا يومهم بين أروقة الفصول الدراسية.

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