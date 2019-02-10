، إجمالي المواصفات القياسية يرتفع إلى أكثر من 29.861 مواصفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها 348 جديدة ومتطلبات أمان البطاريات تتصدر في 2018

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها 348 مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات خلال عام 2018م، كما تم تحديث وتعديل وترجمة 769 مواصفة قياسية سعودية، ليصل إجمالي المواصفات القياسية السعودية إلى أكثر من 29.861 مواصفة.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بإعداد واعتماد 348 مواصفة قياسية جديدة، من خلال الفِرق الفنية المشكّلة بالهيئة، والتي تضم أعضاء من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص المعني (مصنَّعين أو مستوردين)، أو من خلال الفنيين بالإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للمواصفات، حيث جاءت مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمعدل 26٪، وفي المرتبة الثانية قطاع المنتجات الكيميائيـة والبترولية بــ18%، تلاهما قطاع مواصفات الخدمات بمعدل 16%، بالإضافة إلى قطاع منتجات التشييد والبناء التي وصلت نسبة المواصفات الخاصة به هذا العام إلى 11%، وقطاع المنتجات الميكانيكية بنسبة 12%، والمقاييس والموازين بمعدل 9% وفي النهاية قطاع منتجات الغزل والنسيج بــ 8%.

وكشفت هيئة المواصفات عن وجود 285 مشروع مواصفة قياسية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة حالياً، من بينها 27 مواصفة خاصة بالتشييد ومواد البناء، و31 مواصفة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، و42 مواصفة في قطاع المنتجات الميكانيكيـة والمعدنية، و30 مواصفة قياسية خاصة بالمنتجات الكيميائيـة والبترولية، أما مشروعات المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الغزل والنسيج فوصلت إلى 29، إلى جانب 87 مشروع مواصفة للمقاييس والموازين، و39 مواصفة خاصة بالخدمات.

وأكدت الهيئة حرصها على تفعيل دور الفِرق الفنية في إعداد المواصفات القياسية، وذلك من أـجل تطوير عملية إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، بإتاحة فرص متكافئة للقطاعات الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة (المصانع والشركات الوطنية) للمشاركةِ في أعمال الفِرق الفنية التي تعِدّ مواصفات لموضوع معين؛ مما يسهّل على تلك الجهات أن تبدي مرئياتها المتعلقة بمواضيع المواصفات ومناقشتها بطريقة بنّاءة وموضوعية؛ لإيجاد حلول مُرضية لتحقيق التوازن بين مصالح تلك الجهات، وبالتالي تَتَحقق المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تضم في عضويتها 331 عضواً موزعين على 36 فريقاً فنيّاً موزعة على القطاعات الفنية المختلفة، حيث ازداد عدد الفِرق الفنية من عام 2017م إلى عام 2018م بنسبة مقدارها 5. 12٪؛ حيث كان عدد الفِرق الفنية في عام 2017م 32 فريقاً فنيّاً، وازداد حتى وصل إلى 36 فريقاً فنيّاً.

ونوّهت هيئة المواصفات عن أن من أبرز مجالات المواصفات القياسية التي تمّ اعتمَادها خلال 2018 هي متطلبات الأمان للبطاريات والخلايا الثانوية، فتحات تصريف مياه الأسطح والشرفات، فتحات تصريف مياه الأرضيات، الدهانات والورنيشات، متطلبات التشغيل وبطاقات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، المنسوجات، إدارة التطوع في المنظمات، وغيرها.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقوم بإعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية للمنتجات المصنَّعة محليّاً أو المستوردة لتفي بالمتطلبات المقبولة التي تحقق السلامةَ وكفاءة الأداء، إضافةً إلى المشَارَكة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والعربية والدولية.