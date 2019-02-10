، "تعليم الأفلاج" يعلن أسماء المقبولين على وظائف المستخدمين وبند الأجور ،

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أعلن تعليم الأفلاج أسماء المقبولين مبدئيًا على وظائف لائحتي مستخدمين وبند الأجور.
وجاء في الإعلان: إشارة إلى الإعلان المسبق عن الوظائف الشاغرة في تعليم الأفلاج بتاريخ 27/2/1440هـ، فقد تم الفرز والمطابقة بناءً على البيانات المدخلة من المتقدمين مع نظام ساعد وبناءً عليها تم الترشيح المبدئي .
وأنه على من يجد اسمه مراجعة الموارد البشرية في الإدارة "مسرح الإدارة"، مع تعبئة الاستمارات المرفقة في هذا الإعلان مع ضرورة إحضار المرفقات المطلوبة والموضحة في الاستمارات خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ .
وأشار تعليم الأفلاج إلى أنه من سقط اسمه وهو مسجل في نظام ساعد فعليه إحضار ما يثبت التسجيل وتعبئة الاستمارات وإحضار المرفقات ومراجعة الموارد البشرية في الإدارة (مسرح الإدارة) خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ.
https://aflajedu.gov.sa/data.php?sp=mag&RnoS=y&s=5880
"تعليم الأفلاج" يعلن أسماء المقبولين على وظائف المستخدمين وبند الأجورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أعلن تعليم الأفلاج أسماء المقبولين مبدئيًا على وظائف لائحتي مستخدمين وبند الأجور.
وجاء في الإعلان: إشارة إلى الإعلان المسبق عن الوظائف الشاغرة في تعليم الأفلاج بتاريخ 27/2/1440هـ، فقد تم الفرز والمطابقة بناءً على البيانات المدخلة من المتقدمين مع نظام ساعد وبناءً عليها تم الترشيح المبدئي .
وأنه على من يجد اسمه مراجعة الموارد البشرية في الإدارة "مسرح الإدارة"، مع تعبئة الاستمارات المرفقة في هذا الإعلان مع ضرورة إحضار المرفقات المطلوبة والموضحة في الاستمارات خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ .
وأشار تعليم الأفلاج إلى أنه من سقط اسمه وهو مسجل في نظام ساعد فعليه إحضار ما يثبت التسجيل وتعبئة الاستمارات وإحضار المرفقات ومراجعة الموارد البشرية في الإدارة (مسرح الإدارة) خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ.
https://aflajedu.gov.sa/data.php?sp=mag&RnoS=y&s=5880
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
02:43 PM
بشكل مبدئي وعقب الفرز والمطابقة بناءً على البيانات المدخلة من المتقدمين
أعلن تعليم الأفلاج أسماء المقبولين مبدئيًا على وظائف لائحتي مستخدمين وبند الأجور.
وجاء في الإعلان: إشارة إلى الإعلان المسبق عن الوظائف الشاغرة في تعليم الأفلاج بتاريخ 27/2/1440هـ، فقد تم الفرز والمطابقة بناءً على البيانات المدخلة من المتقدمين مع نظام ساعد وبناءً عليها تم الترشيح المبدئي .
وأنه على من يجد اسمه مراجعة الموارد البشرية في الإدارة "مسرح الإدارة"، مع تعبئة الاستمارات المرفقة في هذا الإعلان مع ضرورة إحضار المرفقات المطلوبة والموضحة في الاستمارات خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ .
وأشار تعليم الأفلاج إلى أنه من سقط اسمه وهو مسجل في نظام ساعد فعليه إحضار ما يثبت التسجيل وتعبئة الاستمارات وإحضار المرفقات ومراجعة الموارد البشرية في الإدارة (مسرح الإدارة) خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ.
https://aflajedu.gov.sa/data.php?sp=mag&RnoS=y&s=5880
، "تعليم الأفلاج" يعلن أسماء المقبولين على وظائف المستخدمين وبند الأجور ،
المصدر : الخليج 365
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