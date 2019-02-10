، غداً.. أمير الشمالية يتفقد رفحاء والعويقيلة ويدشن عدة مشروعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقف على الخدمات المقدمة ويلتقي بالمواطنين ويستمع لمطالبهم

يقوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الاثنين، بزيارة تفقدية لمحافظتي رفحاء والعويقيلة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها.

ويستهل أمير المنطقة الزيارة بجولة تفقدية على مقري المحافظتين، وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

ويلتقي بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرصه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.