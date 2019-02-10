، الجيشان المصري والكويتي يتدربان على اقتحام  جزيرة وبؤرة مسلحة ،

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أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن اختتام مناورة مصرية كويتية مشتركة للتدريب على تنفيذ اقتحام جزيرة وبؤرة مسلحة.
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، استمرت المناورة التي انطلقت نهاية الشهر الماضي وتحمل عنوان "الصباح- 1/ اليرموك -4"، لعدة أيام بنطاق قاعدتي محمد الأحمد البحرية وأحمد الجابر الجوية، في الكويت، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين وفق روسيا اليوم .
وأضاف الرفاعي أن المراحل الختامية للمناورة شملت: "تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز، وتأمينها بأعمال قتال عناصر الإبرار البحري، بالتعاون مع القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية، واستعادتها من سيطرة عناصر إرهابية"، حسب قوله.
الجيشان المصري والكويتي يتدربان على اقتحام جزيرة وبؤرة مسلحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن اختتام مناورة مصرية كويتية مشتركة للتدريب على تنفيذ اقتحام جزيرة وبؤرة مسلحة.
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، استمرت المناورة التي انطلقت نهاية الشهر الماضي وتحمل عنوان "الصباح- 1/ اليرموك -4"، لعدة أيام بنطاق قاعدتي محمد الأحمد البحرية وأحمد الجابر الجوية، في الكويت، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين وفق روسيا اليوم .
وأضاف الرفاعي أن المراحل الختامية للمناورة شملت: "تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز، وتأمينها بأعمال قتال عناصر الإبرار البحري، بالتعاون مع القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية، واستعادتها من سيطرة عناصر إرهابية"، حسب قوله.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
02:33 PM
بمشاركة عناصر من القوات البحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن اختتام مناورة مصرية كويتية مشتركة للتدريب على تنفيذ اقتحام جزيرة وبؤرة مسلحة.
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، استمرت المناورة التي انطلقت نهاية الشهر الماضي وتحمل عنوان "الصباح- 1/ اليرموك -4"، لعدة أيام بنطاق قاعدتي محمد الأحمد البحرية وأحمد الجابر الجوية، في الكويت، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين وفق روسيا اليوم .
وأضاف الرفاعي أن المراحل الختامية للمناورة شملت: "تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز، وتأمينها بأعمال قتال عناصر الإبرار البحري، بالتعاون مع القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية، واستعادتها من سيطرة عناصر إرهابية"، حسب قوله.
، الجيشان المصري والكويتي يتدربان على اقتحام جزيرة وبؤرة مسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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