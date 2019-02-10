الصحة: 24 حالة إصابة بـ كورونا خلال أسبوع .. 19 منها في وادي الدواسر ووفاة أحد المصابين

كشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة عن تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في عدد من مدن المملكة خلال أسبوع، من بينها حالة وفاة واحدة في وادي الدواسر، وأن 7 حالات سجلت أمس الأول الجمعة.

وأوضح المركز أن 19 حالة من تلك الحالات سجلت في وادي الدواسر وحدها، إلى جانب حالتين في مدينة الرياض، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، وبريدة، والقريات، وأن 17 من الحالات منومة في المستشفى، و6 حالات في العزل المنزلي.

وقال المركز في تقريره لأحداث الصحة العامة للفترة من 3-9 فبراير الحالي، إن من بين الحالات المسجلة حالة إصابة لسيدة في وادي الدواسر تبلغ من العمر 55 عاماً، وهي إصابة مكتسبة في منشأة صحية، وأن السيدة الآن في العزل المنزلي.

وأبان أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها لشاب يبلغ من العمر 32 عاماً من وادي الدواسر، وكان قد تم تصنيف حالة إصابته بأنها ثانوية مكتسبة في منشأة صحية.